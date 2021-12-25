В 8 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» опытный следователь возвращается к своим обязанностям в полиции после непростого периода посттравматической реабилитации. Первым же делом Мартина Бека и его команды оказывается международное политическое расследование. В Лильехольмене обнаруживается тело иностранного профессионального преступника, которого уже несколько лет разыскивают по всему миру. Однако теперь Беку предстоит не поднимать на поверхность темные дела самого убийцы, а выяснять, кому и как удалось, в свою очередь, добраться до него. А главное – почему это произошло именно на территории Швеции?