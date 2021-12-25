Menu
Russian
Beck 1997, season 8

Season premiere 25 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Beck" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» опытный следователь возвращается к своим обязанностям в полиции после непростого периода посттравматической реабилитации. Первым же делом Мартина Бека и его команды оказывается международное политическое расследование. В Лильехольмене обнаруживается тело иностранного профессионального преступника, которого уже несколько лет разыскивают по всему миру. Однако теперь Беку предстоит не поднимать на поверхность темные дела самого убийцы, а выяснять, кому и как удалось, в свою очередь, добраться до него. А главное – почему это произошло именно на территории Швеции?

7.4
7.5 IMDb

Beck List of episodes

A new life
Season 8 Episode 1
25 December 2021
Rage Room
Season 8 Episode 2
21 January 2022
58 Minutes
Season 8 Episode 3
18 February 2022
The Crying Police
Season 8 Episode 4
18 March 2022
