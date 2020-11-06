Menu
Beck 1997, season 7

Beck season 7 poster
Beck 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 6 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Beck" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» герой вновь возвращается к сотрудничеству со стокгольмской полицией. Теперь он внештатный консультант своих бывших коллег. Группе Мартина достается непростое расследование, связанное с пропавшим ребенком. К сожалению, мальчика не удается спасти, и вскоре его обнаруживают убитым, но на виновника трагедии по-прежнему ничего не указывает. Бек понимает, что полиция ищет не в том направлении, и неожиданно для всех поднимает старые дела, связанные с сетью наркоторговцев. Тем временем в багажнике брошенного на дороге автомобиля обнаруживается жуткая находка.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Beck List of episodes

Undercover
Season 7 Episode 1
6 November 2020
Beyond reasonable doubt
Season 7 Episode 2
4 December 2020
Death in Samarra
Season 7 Episode 3
1 January 2021
The prodigal son
Season 7 Episode 4
5 February 2021
