В 7 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» герой вновь возвращается к сотрудничеству со стокгольмской полицией. Теперь он внештатный консультант своих бывших коллег. Группе Мартина достается непростое расследование, связанное с пропавшим ребенком. К сожалению, мальчика не удается спасти, и вскоре его обнаруживают убитым, но на виновника трагедии по-прежнему ничего не указывает. Бек понимает, что полиция ищет не в том направлении, и неожиданно для всех поднимает старые дела, связанные с сетью наркоторговцев. Тем временем в багажнике брошенного на дороге автомобиля обнаруживается жуткая находка.