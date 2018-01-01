Menu
Season premiere 1 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
В 6 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» на Ближнем Востоке до смерти избивают мужчину. Тем временем в Стокгольме молодая женщина исчезает по дороге с работы домой. Эти два события кажутся никак не связанными между собой, однако полицейским предстоит найти между ними нечто общее. Поскольку Мартин Бек недавно уволился из участка, поиски пропавшей девушки возглавляет Стейнар Ховланд. Но главному герою не удается уйти на покой. Он случайно оказывается втянутым в это дело, когда помогает Службе национальной безопасности отыскать опасного террориста. Вскоре он понимает, что участвует в гонке со временем, чтобы остановить катастрофу.

7.4
7.5 IMDb

Flesh and Blood
Season 6 Episode 1
1 January 2018
Thin Ice
Season 6 Episode 2
3 February 2018
Without Intent
Season 6 Episode 3
3 March 2018
Devil's Advocate
Season 6 Episode 4
7 April 2018
