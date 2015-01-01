Menu
Beck 1997, season 5

Beck season 5 poster
Beck 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 1 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Beck" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» главный герой и его команда вновь возвращаются к работе после непростого испытания на прочность. Бек сразу же берется за несколько особенно громких и запутанных расследований. Одно из них – задушенная в гостиничном номере молодая женщина. Все улики ведут полицейских в квартал ночной жизни Стокгольма. Другое дело – убийство известного криминального авторитета снайпером прямо на глазах у его семьи. Тем временем за городом находят нелегальное захоронение двух мужчин, которых никак не удается опознать, несмотря на настойчивые попытки опытных экспертов.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Beck List of episodes

Room 302
Season 5 Episode 1
1 January 2015
The Family
Season 5 Episode 2
10 January 2015
The Invasion
Season 5 Episode 3
21 March 2015
The Hospital Murders
Season 5 Episode 4
28 March 2015
Gunvald
Season 5 Episode 5
1 January 2016
Steinar
Season 5 Episode 6
6 February 2016
End of the Road
Season 5 Episode 7
5 March 2016
The Last Day
Season 5 Episode 8
2 April 2016
