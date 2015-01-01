В 5 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» главный герой и его команда вновь возвращаются к работе после непростого испытания на прочность. Бек сразу же берется за несколько особенно громких и запутанных расследований. Одно из них – задушенная в гостиничном номере молодая женщина. Все улики ведут полицейских в квартал ночной жизни Стокгольма. Другое дело – убийство известного криминального авторитета снайпером прямо на глазах у его семьи. Тем временем за городом находят нелегальное захоронение двух мужчин, которых никак не удается опознать, несмотря на настойчивые попытки опытных экспертов.