Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beck 1997, season 3

Beck season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Beck Seasons Season 3
Beck 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 June 2006
Production year 2006
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Beck" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» на молодую мать нападают с ножом в ее собственном доме. Чудом женщине удается сбежать вместе с двумя детьми. Однако вскоре она куда-то пропадает из полицейского участка и начинает скрываться ото всех, включая людей, желающих ее защитить. А наутро ее супруга находят зарезанным в том самом доме. Сперва Мартин приходит к выводу, что именно он пытался убить жену и детей и ей пришлось защищаться. Однако постепенно он понимает, что дело обстоит гораздо сложнее. Похоже, настоящего агрессора, угрожающего семье, стоит искать прямо в отделе полиции среди коллег Бека.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Beck List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Scorpion
Season 3 Episode 1
28 June 2006
The Unclaimed Girl
Season 3 Episode 2
12 November 2006
The Vulture
Season 3 Episode 3
19 November 2006
The Attorney
Season 3 Episode 4
26 November 2006
The Japanese Painting
Season 3 Episode 5
6 June 2007
The Weak Link
Season 3 Episode 6
23 March 2007
The Silent Scream
Season 3 Episode 7
19 September 2007
In the Name of God
Season 3 Episode 8
10 October 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more