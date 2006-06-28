В 3 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» на молодую мать нападают с ножом в ее собственном доме. Чудом женщине удается сбежать вместе с двумя детьми. Однако вскоре она куда-то пропадает из полицейского участка и начинает скрываться ото всех, включая людей, желающих ее защитить. А наутро ее супруга находят зарезанным в том самом доме. Сперва Мартин приходит к выводу, что именно он пытался убить жену и детей и ей пришлось защищаться. Однако постепенно он понимает, что дело обстоит гораздо сложнее. Похоже, настоящего агрессора, угрожающего семье, стоит искать прямо в отделе полиции среди коллег Бека.