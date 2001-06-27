Во 2 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» пара патрульных полицейских случайно сталкивается с тремя преступниками. В их машине обнаруживается большое количество взрывчатки, которую они только что похитили с государственного охранного объекта. Злодеи не раздумывая хладнокровно расправляются с полицейскими, но те успевают сообщить о происшествии своим коллегам. На место событий выезжает следователь Мартин Бек со своими коллегами. Команда должна как можно скорее выяснить имена и местоположение преступников. Счет идет буквально на минуты, ведь взрывчатка явно нужна им для какого-то теракта.