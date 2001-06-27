Menu
Beck 1997, season 2

Season premiere 27 June 2001
Production year 2001
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» пара патрульных полицейских случайно сталкивается с тремя преступниками. В их машине обнаруживается большое количество взрывчатки, которую они только что похитили с государственного охранного объекта. Злодеи не раздумывая хладнокровно расправляются с полицейскими, но те успевают сообщить о происшествии своим коллегам. На место событий выезжает следователь Мартин Бек со своими коллегами. Команда должна как можно скорее выяснить имена и местоположение преступников. Счет идет буквально на минуты, ведь взрывчатка явно нужна им для какого-то теракта.

7.4
The Revenge
Season 2 Episode 1
27 June 2001
The Man Without a Face
Season 2 Episode 2
7 November 2001
The Cartel
Season 2 Episode 3
12 December 2001
The Recluse
Season 2 Episode 4
16 January 2002
Unknown Sender
Season 2 Episode 5
13 February 2002
The Ad Man
Season 2 Episode 6
20 March 2002
The Boy in the Glass Bowl
Season 2 Episode 7
10 April 2002
Blind Profit
Season 2 Episode 8
4 January 2002
