Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Beck 1997 - 2025, season 10
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Beck
Seasons
Season 10
Beck
18+
Original title
Season 10
Title
Сезон 10
Season premiere
6 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
3
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
7.4
Rate
14
votes
7.5
IMDb
Beck List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Vilhelm
Season 10
Episode 1
6 December 2024
Den Osynlige Mannen
Season 10
Episode 2
21 June 2025
Ur Askan
Season 10
Episode 3
5 December 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree