Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Beck 1997, season 1

Beck season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Beck Seasons Season 1
Beck 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 1997
Production year 1997
Number of episodes 8
Runtime 12 hours 0 minute
"Beck" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» события разворачиваются в столице Швеции, где в одном из полицейских участков работает необычайно одаренный следователь по имени Мартин Бек. Вместе со своей неизменной командой он раз за разом расследует самые безнадежные и запутанные криминальные дела. Рабочие мусоросжигательного завода обнаруживают сгоревшее человеческое тело. Герой сразу понимает, что жертву убили в другом месте и привезли сюда, чтобы избавиться от улик. Теперь он должен восстановить всю череду событий буквально из пепла, чтобы найти того, кто стоит за коварным преступлением.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

Beck List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
The Decoy Boy
Season 1 Episode 1
27 June 1997
The Man With Icons
Season 1 Episode 2
17 December 1997
White Nights
Season 1 Episode 3
27 February 1998
Serial Killer
Season 1 Episode 4
27 March 1998
The Pearl Hotel
Season 1 Episode 5
8 April 1998
The Monster
Season 1 Episode 6
20 May 1998
The Money Man
Season 1 Episode 7
3 June 1998
Night Vision
Season 1 Episode 8
31 October 1998
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more