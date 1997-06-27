В 1 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» события разворачиваются в столице Швеции, где в одном из полицейских участков работает необычайно одаренный следователь по имени Мартин Бек. Вместе со своей неизменной командой он раз за разом расследует самые безнадежные и запутанные криминальные дела. Рабочие мусоросжигательного завода обнаруживают сгоревшее человеческое тело. Герой сразу понимает, что жертву убили в другом месте и привезли сюда, чтобы избавиться от улик. Теперь он должен восстановить всю череду событий буквально из пепла, чтобы найти того, кто стоит за коварным преступлением.