Generation Hustle 2021, season 1

Season premiere 22 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Поколение аферистов» в центре сюжета оказываются несколько профессиональных обманщиков, «экстрасенсов», вымогателей, хитрецов и казанова. Все эти молодые люди находятся вне закона, но их объединяет и кое-что еще: они не используют грубую силу, а действуют настолько тонко, что порой гениально. Их основное оружие – мозг, и каждый из них легко нашел бы себя в науке, искусстве или политике. Однако жажда легких денег влечет их в опасный мир обмана и афер. Джереми Уилсон виртуозно притворяется другими людьми, чтобы втереться в доверие к богачам, а Иэн Бик спекулирует на нелегальных концертах известных групп.

7.2
7.3 IMDb

Hollywood Con Queen
Season 1 Episode 1
22 April 2021
The Party's Over
Season 1 Episode 2
22 April 2021
The 23 Lives of Jeremy Wilson
Season 1 Episode 3
22 April 2021
Anna Delvey Takes Manhattan
Season 1 Episode 4
22 April 2021
Cult of WeWork
Season 1 Episode 5
22 April 2021
Baekeland
Season 1 Episode 6
22 April 2021
Frat Boy Ponzi
Season 1 Episode 7
22 April 2021
Prince of Fraud
Season 1 Episode 8
22 April 2021
The Alabama Exit
Season 1 Episode 9
22 April 2021
A Scam with a Beat
Season 1 Episode 10
22 April 2021
