В 1 сезоне сериала «Поколение аферистов» в центре сюжета оказываются несколько профессиональных обманщиков, «экстрасенсов», вымогателей, хитрецов и казанова. Все эти молодые люди находятся вне закона, но их объединяет и кое-что еще: они не используют грубую силу, а действуют настолько тонко, что порой гениально. Их основное оружие – мозг, и каждый из них легко нашел бы себя в науке, искусстве или политике. Однако жажда легких денег влечет их в опасный мир обмана и афер. Джереми Уилсон виртуозно притворяется другими людьми, чтобы втереться в доверие к богачам, а Иэн Бик спекулирует на нелегальных концертах известных групп.