15: A Quinceañera Story 2017, season 1

15: A Quinceañera Story season 1 poster
15: A Quinceañera Story 18+
Season premiere 19 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"15: A Quinceañera Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истории пятнадцатилетних» транс-девушка Зои, хранительница трех культур сразу Рози, спортсменка-боксер Эшли и подруги-нелегалки Джеки и Нина приближаются к своему пятнадцатилетию. Все эти девушки – наследницы древних латиноамериканских традиций, а значит, их ждет не простой день рождения, а Кинсеаньера – традиционный мексиканский ритуал перехода подростка во взрослую жизнь. Однако героини – необычные девочки, и перед каждой из них стоит множество социальных и моральных проблем. Имеют ли они право отпраздновать Кинсеаньеру или общество откажет им в этом?

Series rating

6.8
Rate 11 votes
6.9 IMDb

"15: A Quinceañera Story" season 1 list of episodes.

Season 1
Zoey
Season 1 Episode 1
19 December 2017
Rosi
Season 1 Episode 2
20 December 2017
Ashley
Season 1 Episode 3
21 December 2017
Jackie & Nina
Season 1 Episode 4
22 December 2017
