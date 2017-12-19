В 1 сезоне сериала «Истории пятнадцатилетних» транс-девушка Зои, хранительница трех культур сразу Рози, спортсменка-боксер Эшли и подруги-нелегалки Джеки и Нина приближаются к своему пятнадцатилетию. Все эти девушки – наследницы древних латиноамериканских традиций, а значит, их ждет не простой день рождения, а Кинсеаньера – традиционный мексиканский ритуал перехода подростка во взрослую жизнь. Однако героини – необычные девочки, и перед каждой из них стоит множество социальных и моральных проблем. Имеют ли они право отпраздновать Кинсеаньеру или общество откажет им в этом?