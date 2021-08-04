Menu
Dream Team: Birth of the Modern Athlete 2021, season 1

Season premiere 4 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Команда мечты: Рождение современного атлета» события разворачиваются в 1992 году накануне знаменитых Олимпийских игр. Соединенные Штаты собирают команду лучших баскетболистов, чтобы представлять страну на мировой арене. От этих ребят зависит не только успех Америки, но и популярность самого баскетбола, а также огромное множество социальных и политических международных вопросов. Среди счастливчиков оказываются Майкл Джордан, Чарльз Бакли, Ларри Берд и еще несколько беспрецедентных звезд, имена которых сегодня знает каждый мальчишка, неравнодушный к спорту.

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

Redemption of a League
Season 1 Episode 1
4 August 2021
This is '92
Season 1 Episode 2
4 August 2021
The Greatest Game Nobody Ever Saw
Season 1 Episode 3
4 August 2021
It's About Money
Season 1 Episode 4
4 August 2021
All You Need is a Rock
Season 1 Episode 5
4 August 2021
