В 1 сезоне сериала «Команда мечты: Рождение современного атлета» события разворачиваются в 1992 году накануне знаменитых Олимпийских игр. Соединенные Штаты собирают команду лучших баскетболистов, чтобы представлять страну на мировой арене. От этих ребят зависит не только успех Америки, но и популярность самого баскетбола, а также огромное множество социальных и политических международных вопросов. Среди счастливчиков оказываются Майкл Джордан, Чарльз Бакли, Ларри Берд и еще несколько беспрецедентных звезд, имена которых сегодня знает каждый мальчишка, неравнодушный к спорту.