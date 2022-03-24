Menu
One Perfect Shot season 1 watch online

One Perfect Shot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows One Perfect Shot Seasons Season 1
One Perfect Shot 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"One Perfect Shot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Один идеальный кадр» Ава ДюВерней берет интервью у шести известных кинорежиссеров. Каждый из мэтров современного кинематографа рассказывает не только о своем лучшем фильме, но и о лучшем кадре из этого фильма, по которому его теперь идентифицируют миллионы зрителей во всем мире. Пэтти Дженкинс считает своим главным шедевром кадр с Чудо-женщиной, идущей по разгромленной планете. Аарона Соркина узнают по сцене общественных беспорядков из фильма «Суд над чикагской семеркой». А Майкл Манн дает урок мастерства на примере фильма «Схватка». Выясняется, что для рождения некоторых кадров требуется целая жизнь.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"One Perfect Shot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Patty Jenkins
Season 1 Episode 1
24 March 2022
Aaron Sorkin
Season 1 Episode 2
24 March 2022
Kasi Lemmons
Season 1 Episode 3
24 March 2022
Jon M. Chu
Season 1 Episode 4
24 March 2022
Malcolm D. Lee
Season 1 Episode 5
24 March 2022
Michael Mann
Season 1 Episode 6
24 March 2022
