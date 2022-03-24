В 1 сезоне сериала «Один идеальный кадр» Ава ДюВерней берет интервью у шести известных кинорежиссеров. Каждый из мэтров современного кинематографа рассказывает не только о своем лучшем фильме, но и о лучшем кадре из этого фильма, по которому его теперь идентифицируют миллионы зрителей во всем мире. Пэтти Дженкинс считает своим главным шедевром кадр с Чудо-женщиной, идущей по разгромленной планете. Аарона Соркина узнают по сцене общественных беспорядков из фильма «Суд над чикагской семеркой». А Майкл Манн дает урок мастерства на примере фильма «Схватка». Выясняется, что для рождения некоторых кадров требуется целая жизнь.