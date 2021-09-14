Menu
Level Playing Field season 1 watch online

Level Playing Field season 1 poster
Level Playing Field 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Level Playing Field" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Равные условия» в центре повествования оказываются четыре героя – известных спортсмена, которые в той или иной степени сталкивались с дискриминацией в мире большого спорта. Несмотря на звучащие отовсюду лозунги о равенстве и честности, выясняется, что дискриминация встречается до сих пор, причем не где-нибудь, а на поле для футбола, баскетбола или хоккея. Людей, которых необходимо оценивать по их скорости, силе, выносливости и натренированности, на самом деле оценивают по их гражданской позиции, политическим взглядам, а также полу, цвету кожи и сексуальной ориентации. Так как же все это пересекается с миром спорта?

"Level Playing Field" season 1 list of episodes.

Season 1
Midnight Basketball
Season 1 Episode 1
14 September 2021
Misclassified
Season 1 Episode 2
21 September 2021
Down the Backstretch
Season 1 Episode 3
28 September 2021
The Assist
Season 1 Episode 4
5 October 2021
