В 1 сезоне сериала «Равные условия» в центре повествования оказываются четыре героя – известных спортсмена, которые в той или иной степени сталкивались с дискриминацией в мире большого спорта. Несмотря на звучащие отовсюду лозунги о равенстве и честности, выясняется, что дискриминация встречается до сих пор, причем не где-нибудь, а на поле для футбола, баскетбола или хоккея. Людей, которых необходимо оценивать по их скорости, силе, выносливости и натренированности, на самом деле оценивают по их гражданской позиции, политическим взглядам, а также полу, цвету кожи и сексуальной ориентации. Так как же все это пересекается с миром спорта?