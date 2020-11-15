В 1 сезоне сериала «Убийство на Мидл Бич» режиссер-документалист по имени Мэдисон Гамбург одержим расследованием смерти своей матери. С этого события минуло почти 10 лет, однако полиция так и не обнаружила настоящего преступника. Он приезжает в родной город в Коннектикуте, чтобы опросить свидетелей и снять фильм об этом страшном событии. Но его поиски приносят больше вреда, чем пользы. Он узнает неприятную подноготную всей своей семьи. Оказывается, что развод его родителей проходил не так мирно, как он думал, мать и тетя были замешаны в сложной маркетинговой схеме, а сестра, возможно, скрывает тайну.