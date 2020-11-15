Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Murder on Middle Beach 2020, season 1

Murder on Middle Beach season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Murder on Middle Beach Seasons Season 1
Murder on Middle Beach 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Murder on Middle Beach" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убийство на Мидл Бич» режиссер-документалист по имени Мэдисон Гамбург одержим расследованием смерти своей матери. С этого события минуло почти 10 лет, однако полиция так и не обнаружила настоящего преступника. Он приезжает в родной город в Коннектикуте, чтобы опросить свидетелей и снять фильм об этом страшном событии. Но его поиски приносят больше вреда, чем пользы. Он узнает неприятную подноготную всей своей семьи. Оказывается, что развод его родителей проходил не так мирно, как он думал, мать и тетя были замешаны в сложной маркетинговой схеме, а сестра, возможно, скрывает тайну.

Series rating

7.0
Rate 16 votes
7.4 IMDb

"Murder on Middle Beach" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Mom's Dead
Season 1 Episode 1
15 November 2020
Tables & Rooms
Season 1 Episode 2
22 November 2020
Sisters
Season 1 Episode 3
29 November 2020
Reasonable Doubts
Season 1 Episode 4
6 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more