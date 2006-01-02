Menu
Lyubov moya 2006, season 1

Любовь моя 16+
Season premiere 2 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 150
Runtime 62 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Любовь моя» Анжела и Вадим являются сводными братом и сестрой. Девушка много лет живет в Германии со своим гражданским супругом, а Вадим обосновался в Москве. Судьба сталкивает их в кабинете нотариуса. Анжела вернулась из Европы сразу после того, как узнала, что отец с мачехой укатили в Новую Зеландию, оставив детям недвижимость в центре. Главные герои собираются продать квартиру, разделив сумму пополам, однако нотариус объясняет им, что в связи с юридическими сложностями сделать этого нельзя. Тогда свободным брату и сестре ничего не остается, кроме как съехаться. Ужиться таким противоположностям будет непросто.

0.0
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 January 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 January 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 January 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 January 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 January 2006
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 January 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 January 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
6 January 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 January 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 January 2006
Серия 12
Season 1 Episode 12
9 January 2006
Серия 13
Season 1 Episode 13
10 January 2006
Серия 14
Season 1 Episode 14
10 January 2006
Серия 15
Season 1 Episode 15
11 January 2006
Серия 16
Season 1 Episode 16
11 January 2006
Серия 17
Season 1 Episode 17
12 January 2006
Серия 18
Season 1 Episode 18
12 January 2006
Серия 19
Season 1 Episode 19
13 January 2006
Серия 20
Season 1 Episode 20
13 January 2006
Серия 21
Season 1 Episode 21
16 January 2006
Серия 22
Season 1 Episode 22
16 January 2006
Серия 23
Season 1 Episode 23
17 January 2006
Серия 24
Season 1 Episode 24
17 January 2006
Серия 25
Season 1 Episode 25
18 January 2006
Серия 26
Season 1 Episode 26
18 January 2006
Серия 27
Season 1 Episode 27
19 January 2006
Серия 28
Season 1 Episode 28
19 January 2006
Серия 29
Season 1 Episode 29
20 January 2006
Серия 30
Season 1 Episode 30
21 January 2006
Серия 31
Season 1 Episode 31
23 January 2006
Серия 32
Season 1 Episode 32
23 January 2006
Серия 33
Season 1 Episode 33
24 January 2006
Серия 34
Season 1 Episode 34
24 January 2006
Серия 35
Season 1 Episode 35
25 January 2006
Серия 36
Season 1 Episode 36
25 January 2006
Серия 37
Season 1 Episode 37
26 January 2006
Серия 38
Season 1 Episode 38
26 January 2006
Серия 39
Season 1 Episode 39
27 January 2006
Серия 40
Season 1 Episode 40
27 January 2006
Серия 41
Season 1 Episode 41
30 January 2006
Серия 42
Season 1 Episode 42
30 January 2006
Серия 43
Season 1 Episode 43
31 January 2006
Серия 44
Season 1 Episode 44
31 January 2006
Серия 45
Season 1 Episode 45
1 February 2006
Серия 46
Season 1 Episode 46
1 February 2006
Серия 47
Season 1 Episode 47
2 February 2006
Серия 48
Season 1 Episode 48
2 February 2006
Серия 49
Season 1 Episode 49
3 February 2006
Серия 50
Season 1 Episode 50
3 February 2006
Серия 51
Season 1 Episode 51
6 February 2006
Серия 52
Season 1 Episode 52
6 February 2006
Серия 53
Season 1 Episode 53
7 February 2006
Серия 54
Season 1 Episode 54
7 February 2006
Серия 55
Season 1 Episode 55
8 February 2006
Серия 56
Season 1 Episode 56
8 February 2006
Серия 57
Season 1 Episode 57
9 February 2006
Серия 58
Season 1 Episode 58
9 February 2006
Серия 59
Season 1 Episode 59
10 February 2006
Серия 60
Season 1 Episode 60
10 February 2006
Серия 61
Season 1 Episode 61
13 February 2006
Серия 62
Season 1 Episode 62
13 February 2006
Серия 63
Season 1 Episode 63
14 February 2006
Серия 64
Season 1 Episode 64
14 February 2006
Серия 65
Season 1 Episode 65
15 February 2006
Серия 66
Season 1 Episode 66
15 February 2006
Серия 67
Season 1 Episode 67
16 February 2006
Серия 68
Season 1 Episode 68
16 February 2006
Серия 69
Season 1 Episode 69
17 February 2006
Серия 70
Season 1 Episode 70
17 February 2006
Серия 71
Season 1 Episode 71
20 February 2006
Серия 72
Season 1 Episode 72
20 February 2006
Серия 73
Season 1 Episode 73
21 February 2006
Серия 74
Season 1 Episode 74
21 February 2006
Серия 75
Season 1 Episode 75
22 February 2006
Серия 76
Season 1 Episode 76
22 February 2006
Серия 77
Season 1 Episode 77
23 February 2006
Серия 78
Season 1 Episode 78
23 February 2006
Серия 79
Season 1 Episode 79
24 February 2006
Серия 80
Season 1 Episode 80
24 February 2006
Серия 81
Season 1 Episode 81
27 February 2006
Серия 82
Season 1 Episode 82
27 February 2006
Серия 83
Season 1 Episode 83
28 February 2006
Серия 84
Season 1 Episode 84
28 February 2006
Серия 85
Season 1 Episode 85
1 March 2006
Серия 86
Season 1 Episode 86
1 March 2006
Серия 87
Season 1 Episode 87
2 March 2006
Серия 88
Season 1 Episode 88
2 March 2006
Серия 89
Season 1 Episode 89
3 March 2006
Серия 90
Season 1 Episode 90
3 March 2006
Серия 91
Season 1 Episode 91
6 March 2006
Серия 92
Season 1 Episode 92
6 March 2006
Серия 93
Season 1 Episode 93
7 March 2006
Серия 94
Season 1 Episode 94
7 March 2006
Серия 95
Season 1 Episode 95
8 March 2006
Серия 96
Season 1 Episode 96
8 March 2006
Серия 97
Season 1 Episode 97
9 March 2006
Серия 98
Season 1 Episode 98
9 March 2006
Серия 99
Season 1 Episode 99
10 March 2006
Серия 100
Season 1 Episode 100
10 March 2006
Серия 101
Season 1 Episode 101
13 March 2006
Серия 102
Season 1 Episode 102
13 March 2006
Серия 103
Season 1 Episode 103
14 March 2006
Серия 104
Season 1 Episode 104
14 March 2006
Серия 105
Season 1 Episode 105
15 March 2006
Серия 106
Season 1 Episode 106
15 March 2006
Серия 107
Season 1 Episode 107
16 March 2006
Серия 108
Season 1 Episode 108
16 March 2006
Серия 109
Season 1 Episode 109
17 March 2006
Серия 110
Season 1 Episode 110
17 March 2006
Серия 111
Season 1 Episode 111
20 March 2006
Серия 112
Season 1 Episode 112
20 March 2006
Серия 113
Season 1 Episode 113
21 March 2006
Серия 114
Season 1 Episode 114
21 March 2006
Серия 115
Season 1 Episode 115
22 March 2006
Серия 116
Season 1 Episode 116
22 March 2006
Серия 117
Season 1 Episode 117
23 March 2006
Серия 118
Season 1 Episode 118
23 March 2006
Серия 119
Season 1 Episode 119
24 March 2006
Серия 120
Season 1 Episode 120
24 March 2006
Серия 121
Season 1 Episode 121
27 March 2006
Серия 122
Season 1 Episode 122
27 March 2006
Серия 123
Season 1 Episode 123
28 March 2006
Серия 124
Season 1 Episode 124
28 March 2006
Серия 125
Season 1 Episode 125
29 March 2006
Серия 126
Season 1 Episode 126
29 March 2006
Серия 127
Season 1 Episode 127
30 March 2006
Серия 128
Season 1 Episode 128
30 March 2006
Серия 129
Season 1 Episode 129
31 March 2006
Серия 130
Season 1 Episode 130
31 March 2006
Серия 131
Season 1 Episode 131
3 April 2006
Серия 132
Season 1 Episode 132
3 April 2006
Серия 133
Season 1 Episode 133
4 April 2006
Серия 134
Season 1 Episode 134
4 April 2006
Серия 135
Season 1 Episode 135
5 April 2006
Серия 136
Season 1 Episode 136
5 April 2006
Серия 137
Season 1 Episode 137
6 April 2006
Серия 138
Season 1 Episode 138
6 April 2006
Серия 139
Season 1 Episode 139
7 April 2006
Серия 140
Season 1 Episode 140
7 April 2006
Серия 141
Season 1 Episode 141
10 April 2006
Серия 142
Season 1 Episode 142
10 April 2006
Серия 143
Season 1 Episode 143
11 April 2006
Серия 144
Season 1 Episode 144
11 April 2006
Серия 145
Season 1 Episode 145
12 April 2006
Серия 146
Season 1 Episode 146
12 April 2006
Серия 147
Season 1 Episode 147
13 April 2006
Серия 148
Season 1 Episode 148
13 April 2006
Серия 149
Season 1 Episode 149
14 April 2006
Серия 150
Season 1 Episode 150
14 April 2006
