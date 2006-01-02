В 1 сезоне сериала «Любовь моя» Анжела и Вадим являются сводными братом и сестрой. Девушка много лет живет в Германии со своим гражданским супругом, а Вадим обосновался в Москве. Судьба сталкивает их в кабинете нотариуса. Анжела вернулась из Европы сразу после того, как узнала, что отец с мачехой укатили в Новую Зеландию, оставив детям недвижимость в центре. Главные герои собираются продать квартиру, разделив сумму пополам, однако нотариус объясняет им, что в связи с юридическими сложностями сделать этого нельзя. Тогда свободным брату и сестре ничего не остается, кроме как съехаться. Ужиться таким противоположностям будет непросто.