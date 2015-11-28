В 1 сезоне сериала «Под знаком Луны» молодой девушке становится известно, что 18 лет назад родители продали ее людям, которых она все эти годы считала своими настоящими отцом с матерью. Охваченная яростью героиня отчаянно пытается разыскать своих кровных папу с мамой, чтобы плюнуть им в лицо. Однако все меняется, когда ей действительно удается с ними встретиться. Сначала пропадает ненависть, а потом появляются жалость и желание помочь. Биологическая мать героини находится в ужасном состоянии. Она тяжело больна. Против решения девушки принять участие в ее судьбе восстают приемные родители. Они считают, что дочь всем обязана им.