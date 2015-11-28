Menu
Pod znakom luny 2015, season 1

Pod znakom luny season 1 poster
Под знаком луны 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Pod znakom luny" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Под знаком Луны» молодой девушке становится известно, что 18 лет назад родители продали ее людям, которых она все эти годы считала своими настоящими отцом с матерью. Охваченная яростью героиня отчаянно пытается разыскать своих кровных папу с мамой, чтобы плюнуть им в лицо. Однако все меняется, когда ей действительно удается с ними встретиться. Сначала пропадает ненависть, а потом появляются жалость и желание помочь. Биологическая мать героини находится в ужасном состоянии. Она тяжело больна. Против решения девушки принять участие в ее судьбе восстают приемные родители. Они считают, что дочь всем обязана им.

"Pod znakom luny" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 November 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 November 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 November 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 November 2015
