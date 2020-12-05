В 1 сезоне сериала «Незабытая» молодая женщина очнулась в незнакомом месте, напоминающем мотель. У нее повреждена голова, она абсолютно не может вспомнить ничего, что связано с ее прошлой жизнью. Не знает героиня и как оказалась здесь. Спустя некоторое время оказывается, что ее зовут Анна. Все думали, что она давно погибла в страшной автомобильной аварии. Супругом Анны является влиятельный политик Михаил Разумовский. У него уже есть другая невеста. Помимо этого, он злится на бывшую супругу, поскольку 2 года назад она бросила их ребенка и сбежала к любовнику. Остальные родственники тоже не в восторге от появления Анны.