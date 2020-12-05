Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nezabytaya season 1 watch online

Nezabytaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nezabytaya Seasons Season 1
Незабытая 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Nezabytaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Незабытая» молодая женщина очнулась в незнакомом месте, напоминающем мотель. У нее повреждена голова, она абсолютно не может вспомнить ничего, что связано с ее прошлой жизнью. Не знает героиня и как оказалась здесь. Спустя некоторое время оказывается, что ее зовут Анна. Все думали, что она давно погибла в страшной автомобильной аварии. Супругом Анны является влиятельный политик Михаил Разумовский. У него уже есть другая невеста. Помимо этого, он злится на бывшую супругу, поскольку 2 года назад она бросила их ребенка и сбежала к любовнику. Остальные родственники тоже не в восторге от появления Анны.

Series rating

4.3
Rate 13 votes

"Nezabytaya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 December 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 December 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 December 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more