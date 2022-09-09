Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gutsy 2022, season 1

Gutsy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gutsy Seasons Season 1
Gutsy 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 0 minute
"Gutsy " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отважные» зрители познакомятся с историями нескольких великих женщин, так или иначе изменивших ход истории в своей стране или даже во всем мире. Эти бесстрашные героини продвигали науку, боролись за равенство полов и национальностей, защищали права меньшинств и писали великие книги. Среди персонажей сериала – пакистанская просветительница и борец за права женщин Малала Юсуфзай, защитница чернокожих американцев Харриет Табман, сторонница равных прав для ЛГБТ Эдит Винздор, писательница из Нигерии Чимаманда Нгози Адичи, а также ученая-историк Мэри Риттер Бирд.

Series rating

4.1
Rate 13 votes
4.4 IMDb

Gutsy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Gutsy Women Have the Last Laugh
Season 1 Episode 1
9 September 2022
Gutsy Women Refuse Hate
Season 1 Episode 2
9 September 2022
Gutsy Women Seek Justice
Season 1 Episode 3
9 September 2022
Gutsy Women Seek Justice
Season 1 Episode 4
9 September 2022
Gutsy Women Are Forces of Nature
Season 1 Episode 5
9 September 2022
Gutsy Women Step Up
Season 1 Episode 6
9 September 2022
Gutsy Women Step Up
Season 1 Episode 7
9 September 2022
Gutsy Women Are a Bunch of Mothers
Season 1 Episode 8
9 September 2022
Gutsy Women Seek Justice
Season 3 Episode 3
9 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more