В 1 сезоне сериала «Отважные» зрители познакомятся с историями нескольких великих женщин, так или иначе изменивших ход истории в своей стране или даже во всем мире. Эти бесстрашные героини продвигали науку, боролись за равенство полов и национальностей, защищали права меньшинств и писали великие книги. Среди персонажей сериала – пакистанская просветительница и борец за права женщин Малала Юсуфзай, защитница чернокожих американцев Харриет Табман, сторонница равных прав для ЛГБТ Эдит Винздор, писательница из Нигерии Чимаманда Нгози Адичи, а также ученая-историк Мэри Риттер Бирд.