В 1 сезоне сериала «Король: Висенте Фернандес» события разворачиваются в Мексике в 60-е годы прошлого века. Молодой и дерзкий исполнитель Висенте Фернандес выпускает свои первые хиты на родном испанском языке. Несмотря на национальный колорит, его песни облетают весь мир и – впервые в истории латинской поп-сцены – берут несколько престижных международных наград. Но за маской безупречного музыкального идола и секс-символа Мексики скрывается непростая и глубокая человеческая натура. Как и все «простые смертные», Винсенте страстно влюбляется, переживает взлеты и падения, встречи и расставания и остается личностью.