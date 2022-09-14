Menu
El Rey, Vicente Fernández 2022, season 1

El Rey, Vicente Fernández season 1 poster
El Rey, Vicente Fernández 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 36
Runtime 31 hours 48 minutes
"El Rey, Vicente Fernández" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король: Висенте Фернандес» события разворачиваются в Мексике в 60-е годы прошлого века. Молодой и дерзкий исполнитель Висенте Фернандес выпускает свои первые хиты на родном испанском языке. Несмотря на национальный колорит, его песни облетают весь мир и – впервые в истории латинской поп-сцены – берут несколько престижных международных наград. Но за маской безупречного музыкального идола и секс-символа Мексики скрывается непростая и глубокая человеческая натура. Как и все «простые смертные», Винсенте страстно влюбляется, переживает взлеты и падения, встречи и расставания и остается личностью.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7 IMDb

El Rey, Vicente Fernández List of episodes

Season 1
The Beginning
Season 1 Episode 1
14 September 2022
A New Way
Season 1 Episode 2
14 September 2022
Hello... and Goodbye?
Season 1 Episode 3
14 September 2022
The New World
Season 1 Episode 4
14 September 2022
Family First
Season 1 Episode 5
14 September 2022
Death
Season 1 Episode 6
14 September 2022
They Haven't Beaten Us Yet
Season 1 Episode 7
14 September 2022
The Show Must Go On
Season 1 Episode 8
14 September 2022
In a Hurry
Season 1 Episode 9
14 September 2022
Your Departure
Season 1 Episode 10
14 September 2022
Goodbye
Season 1 Episode 11
14 September 2022
Secrets
Season 1 Episode 12
14 September 2022
Enemies
Season 1 Episode 13
14 September 2022
A King Without a Palace
Season 1 Episode 14
14 September 2022
Get Up and Fight
Season 1 Episode 15
14 September 2022
Camino inseguro
Season 1 Episode 16
14 September 2022
A Question of Time
Season 1 Episode 17
14 September 2022
Lights, Camera...
Season 1 Episode 18
14 September 2022
Las llaves de mi alma
Season 1 Episode 19
14 September 2022
Mujeres tan divinas
Season 1 Episode 20
14 September 2022
Y volver, volver, volver...
Season 1 Episode 21
14 September 2022
Everything for Everything, Part 1
Season 1 Episode 22
14 September 2022
Everything for Everything, Part 2
Season 1 Episode 23
14 September 2022
El Rey
Season 1 Episode 24
14 September 2022
Starry
Season 1 Episode 25
14 September 2022
The Fight
Season 1 Episode 26
14 September 2022
Por tu amor que tanto quiero...
Season 1 Episode 27
14 September 2022
The Love of My Life
Season 1 Episode 28
14 September 2022
La ley del monte
Season 1 Episode 29
14 September 2022
No me sé rajar
Season 1 Episode 30
14 September 2022
Downfall
Season 1 Episode 31
14 September 2022
La derrota
Season 1 Episode 32
14 September 2022
I Lost You
Season 1 Episode 33
14 September 2022
Por tu maldito amor
Season 1 Episode 34
14 September 2022
¿De qué manera?
Season 1 Episode 35
14 September 2022
The Beginning and The End
Season 1 Episode 36
14 September 2022
