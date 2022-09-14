В 1 сезоне сериала «Исчезновение в Лёренскуге» в небольшом норвежском городе живет известный в стране предприниматель, уважаемый бизнесмен и политик, обладающий огромным влиянием и немалыми деньгами. Но однажды в доме мужчины происходит несчастье: его любимая супруга бесследно исчезает. Герой уверен, что женщину похитили из-за денег, однако дни идут, а преступники не дают о себе знать и не требуют выкупа. За дело берется норвежская полиция, но улики оказываются весьма противоречивыми, а свидетели – неразговорчивыми. Полиции приходится прорываться через дебри человеческой лжи и нападки прессы.