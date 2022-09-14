Menu
The Lørenskog Disappearance 2022, season 1

Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Исчезновение в Лёренскуге» в небольшом норвежском городе живет известный в стране предприниматель, уважаемый бизнесмен и политик, обладающий огромным влиянием и немалыми деньгами. Но однажды в доме мужчины происходит несчастье: его любимая супруга бесследно исчезает. Герой уверен, что женщину похитили из-за денег, однако дни идут, а преступники не дают о себе знать и не требуют выкупа. За дело берется норвежская полиция, но улики оказываются весьма противоречивыми, а свидетели – неразговорчивыми. Полиции приходится прорываться через дебри человеческой лжи и нападки прессы.

6.0
13 votes
6 IMDb

"The Lørenskog Disappearance" season 1 list of episodes.

Season 1
The Investigators
Season 1 Episode 1
14 September 2022
The Journalists
Season 1 Episode 2
14 September 2022
The Lawyers
Season 1 Episode 3
14 September 2022
The Journalists: Part 2
Season 1 Episode 4
14 September 2022
The Informants
Season 1 Episode 5
14 September 2022
