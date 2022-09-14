В 1 сезоне сериала «Между миром и мной» молодая и привлекательная девушка Илькин довольна своей жизнью и отношениями. Она работает редактором популярного женского журнала и встречается с очаровательным парнем Толгу. Вот только у нее есть сомнения: действительно ли мужчина верен ей и стоит ли ей выходить за него замуж? Вместе со своей лучшей подругой Синем девушка придумывает опасную и рискованную игру – испытание для своего избранника, чтобы подтвердить или опровергнуть неприятные догадки. Сама Синем тем временем страдает из-за личной драмы. Кроме того, ситуация осложняется, когда в жизни Илькин появляется загадочный Кенан.