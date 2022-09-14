Menu
Dünyayla Benim Aramda 2022, season 1

Dünyayla Benim Aramda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dünyayla Benim Aramda Seasons Season 1
Dünyayla Benim Aramda
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 16 hours 0 minute
"Dünyayla Benim Aramda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Между миром и мной» молодая и привлекательная девушка Илькин довольна своей жизнью и отношениями. Она работает редактором популярного женского журнала и встречается с очаровательным парнем Толгу. Вот только у нее есть сомнения: действительно ли мужчина верен ей и стоит ли ей выходить за него замуж? Вместе со своей лучшей подругой Синем девушка придумывает опасную и рискованную игру – испытание для своего избранника, чтобы подтвердить или опровергнуть неприятные догадки. Сама Синем тем временем страдает из-за личной драмы. Кроме того, ситуация осложняется, когда в жизни Илькин появляется загадочный Кенан.

Series rating

5.6
Rate 14 votes
5.6 IMDb

Dünyayla Benim Aramda List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 October 2022
TV series release schedule
