Sins of Our Mother 2022, season 1

Sins of Our Mother 16+
Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes
В 1 сезоне сериала «Грехи нашей матери» друзья и семья знали Лори Валлоу как заботливую мать троих детей, любящую жену и божью женщину. Но в последние годы что-то в ее жизни пошло не так. Теперь Лори сидит в тюрьме по обвинению в нескольких жестоких убийствах. Обвинение пало на нее после того, как ее четвертого супруга, двоих младших детей, а также новую жену пятого мужа нашли мертвыми. Все улики указывают на женщину, да и она сама не отрицает своих грехов. Повествование ведется от лица чудом выжившего старшего сына Колби. Несмотря ни на что, он любит мать и готов рассказать, как и почему она превратилась в чудовище.

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb

TV series release schedule
Season 1
The 144,000
Season 1 Episode 1
14 September 2022
Dark Spirits
Season 1 Episode 2
14 September 2022
A Mother Knows
Season 1 Episode 3
14 September 2022
