В 1 сезоне сериала «Грехи нашей матери» друзья и семья знали Лори Валлоу как заботливую мать троих детей, любящую жену и божью женщину. Но в последние годы что-то в ее жизни пошло не так. Теперь Лори сидит в тюрьме по обвинению в нескольких жестоких убийствах. Обвинение пало на нее после того, как ее четвертого супруга, двоих младших детей, а также новую жену пятого мужа нашли мертвыми. Все улики указывают на женщину, да и она сама не отрицает своих грехов. Повествование ведется от лица чудом выжившего старшего сына Колби. Несмотря ни на что, он любит мать и готов рассказать, как и почему она превратилась в чудовище.