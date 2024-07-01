В 1 сезоне сериала «Руководство хорошей девочки по убийству» очень умная, но замкнутая в себе старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби никак не может выкинуть из головы недавно произошедшую в ее школе трагедию. Несколько лет назад ее одноклассницу Энди Белл кто-то жестоко убил. Вскоре свою вину признал Сэл Сингхом, который и отправился за это преступление за решетку. Но Пиппа хорошо знала обоих, она не верит, что правда действительно так трагична и проста. Прокручивая в памяти все детали убийства, она приходит к выводу, что полиция ошибается и настоящий преступник до сих пор разгуливает на свободе. Но как доказать это всему городу?