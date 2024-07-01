Menu
A Good Girl's Guide to Murder 2024, season 1

A Good Girl's Guide to Murder season 1 poster
A Good Girl's Guide to Murder
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"A Good Girl's Guide to Murder" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Руководство хорошей девочки по убийству» очень умная, но замкнутая в себе старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби никак не может выкинуть из головы недавно произошедшую в ее школе трагедию. Несколько лет назад ее одноклассницу Энди Белл кто-то жестоко убил. Вскоре свою вину признал Сэл Сингхом, который и отправился за это преступление за решетку. Но Пиппа хорошо знала обоих, она не верит, что правда действительно так трагична и проста. Прокручивая в памяти все детали убийства, она приходит к выводу, что полиция ошибается и настоящий преступник до сих пор разгуливает на свободе. Но как доказать это всему городу?

Series rating

6.7
6.8 IMDb

A Good Girl's Guide to Murder List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
1 July 2024
1 July 2024
Episode 2
1 July 2024
1 July 2024
Episode 3
1 July 2024
1 July 2024
Episode 4
1 July 2024
1 July 2024
Episode 5
1 July 2024
1 July 2024
Episode 6
1 July 2024
1 July 2024
