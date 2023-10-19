В 1 сезоне сериала «Сожженные девочки» в Чапел-Крофт всегда происходили зловещие и загадочные события. Несколько столетий назад протестантские мученики, в том числе две очаровательные девушки, были преданы огню. Тридцать лет назад здесь пропали без следа две несовершеннолетние девочки. А несколько недель назад в церкви нашли повешенным викария местного прихода. Джек Брукс, которая самостоятельно воспитывает дочь-подростка Фло, прибывает в деревню, чтобы обрести покой. Но вместо этого Джек обнаруживает, что деревня кишит заговорами и тайнами, а раскрытие правды может быть смертельно опасным. Здесь каждому есть что скрывать.