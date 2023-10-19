Menu
The Burning Girls 2023, season 1

The Burning Girls
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Burning Girls" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сожженные девочки» в Чапел-Крофт всегда происходили зловещие и загадочные события. Несколько столетий назад протестантские мученики, в том числе две очаровательные девушки, были преданы огню. Тридцать лет назад здесь пропали без следа две несовершеннолетние девочки. А несколько недель назад в церкви нашли повешенным викария местного прихода. Джек Брукс, которая самостоятельно воспитывает дочь-подростка Фло, прибывает в деревню, чтобы обрести покой. Но вместо этого Джек обнаруживает, что деревня кишит заговорами и тайнами, а раскрытие правды может быть смертельно опасным. Здесь каждому есть что скрывать.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"The Burning Girls" season 1 list of episodes.

Season 1
One
Season 1 Episode 1
19 October 2023
Two
Season 1 Episode 2
19 October 2023
Three
Season 1 Episode 3
19 October 2023
Four
Season 1 Episode 4
19 October 2023
Five
Season 1 Episode 5
19 October 2023
Six
Season 1 Episode 6
19 October 2023
TV series release schedule
