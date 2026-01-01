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Golden Globes, USA 2011
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2013
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2012
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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