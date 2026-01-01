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Kinoafisha TV Shows The Big Bang Theory Awards

"The Big Bang Theory" updates

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Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2012 Golden Globes, USA 2012
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Contemporary Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014 Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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