В 1 сезоне сериала «Четыре сезона в Гаване» в центре сюжета оказывается опытный и одаренный частный детектив Марио Конде. Он живет на Кубе вместе со своей семьей, однако практически не появляется дома и тратит все время и силы на свою опасную, но увлекательную работу. Клиенты поручают Марио поиск пропавших родственников, расследование похищений и убийств, с которыми не справляется обычная полиция, или выяснение более интимных тайн. Погружаясь во все эти задания с головой, мужчина совсем забывает, что у него достаточно и собственных проблем. Но очередное дело заставляет его задуматься о своей жизни