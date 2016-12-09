Menu
Four Seasons in Havana 2016, season 1

Four Seasons in Havana 18+
Original title Season 1
Season premiere 9 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 5 hours 56 minutes
"Four Seasons in Havana" season 1 description

 

В 1 сезоне сериала «Четыре сезона в Гаване» в центре сюжета оказывается опытный и одаренный частный детектив Марио Конде. Он живет на Кубе вместе со своей семьей, однако практически не появляется дома и тратит все время и силы на свою опасную, но увлекательную работу. Клиенты поручают Марио поиск пропавших родственников, расследование похищений и убийств, с которыми не справляется обычная полиция, или выяснение более интимных тайн. Погружаясь во все эти задания с головой, мужчина совсем забывает, что у него достаточно и собственных проблем. Но очередное дело заставляет его задуматься о своей жизни

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.5 IMDb

"Four Seasons in Havana" season 1 list of episodes.

Season 1
The Winds of Lent
Season 1 Episode 1
9 December 2016
Past Perfect
Season 1 Episode 2
9 December 2016
Masks
Season 1 Episode 3
9 December 2016
Autumn Landscapes
Season 1 Episode 4
9 December 2016
