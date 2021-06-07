Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Beauty Queen of Jerusalem season 1 watch online

The Beauty Queen of Jerusalem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Beauty Queen of Jerusalem Seasons Season 1
The Beauty Queen of Jerusalem 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 44
Runtime 21 hours 16 minutes
"The Beauty Queen of Jerusalem" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Королева красоты Иерусалима» события охватывают значительный период истории XX века – от распада Османской империи до основания суверенного государства Израиль. Несколько поколений семьи сефардских евреев по фамилии Армоза влюбляются, женятся, расстаются, переживают рождения и похороны на фоне непростых исторических переплетений и этнических конфликтов. Израиль, Палестина, Испания – место действия меняется, но семья упорно продолжает торить свой путь. Сегодня во главе рода стоит Габриэль Армоза вместе с супругой Розой. Мужчина без ума от своей младшей дочери Луны, но не за горами серьезный раскол семьи.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"The Beauty Queen of Jerusalem" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 June 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 June 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 June 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 June 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 June 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 June 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 June 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 June 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
17 June 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 June 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 June 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 June 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
24 June 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 June 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 June 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
30 June 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
1 July 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
5 July 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
6 July 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
7 July 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
8 July 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
12 July 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
13 July 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
14 July 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
15 July 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
19 July 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
20 July 2021
Episode 28
Season 1 Episode 28
29 September 2021
Episode 29
Season 1 Episode 29
30 September 2021
Episode 30
Season 1 Episode 30
4 October 2021
Episode 31
Season 1 Episode 31
5 October 2021
Episode 32
Season 1 Episode 32
6 October 2021
Episode 33
Season 1 Episode 33
7 October 2021
Episode 34
Season 1 Episode 34
11 October 2021
Episode 35
Season 1 Episode 35
12 October 2021
Episode 36
Season 1 Episode 36
13 October 2021
Episode 37
Season 1 Episode 37
14 October 2021
Episode 38
Season 1 Episode 38
18 October 2021
Episode 39
Season 1 Episode 39
19 October 2021
Episode 40
Season 1 Episode 40
20 October 2021
Episode 41
Season 1 Episode 41
21 October 2021
Episode 42
Season 1 Episode 42
25 October 2021
Episode 43
Season 1 Episode 43
26 October 2021
Episode 44
Season 1 Episode 44
27 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more