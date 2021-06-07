В 1 сезоне сериала «Королева красоты Иерусалима» события охватывают значительный период истории XX века – от распада Османской империи до основания суверенного государства Израиль. Несколько поколений семьи сефардских евреев по фамилии Армоза влюбляются, женятся, расстаются, переживают рождения и похороны на фоне непростых исторических переплетений и этнических конфликтов. Израиль, Палестина, Испания – место действия меняется, но семья упорно продолжает торить свой путь. Сегодня во главе рода стоит Габриэль Армоза вместе с супругой Розой. Мужчина без ума от своей младшей дочери Луны, но не за горами серьезный раскол семьи.