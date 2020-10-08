В 1 сезоне сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» действие разворачивается в Индии в 1992 году, когда мир безвозвратно меняется, а на бирже появляются новые возможности заработка денег. Обычный обыватель по имени Харшад Мехта устает от однотипной и малоприбыльной работы в офисе и увольняется, чтобы в корне изменить свою жизнь. Он занимается торговлей на фондовом рынке и всего через несколько лет становится успешным биржевым маклером. Однако Харшад опасается, что такой заработок нестабилен, поэтому придумывает еще один источник прибыли: открывает школу биржевых махинаций.