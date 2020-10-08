Menu
Scam 1992: The Harshad Mehta Story 2020, season 1

Scam 1992: The Harshad Mehta Story season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Scam 1992: The Harshad Mehta Story Seasons Season 1
Scam 1992 - The Harshad Mehta Story 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute
"Scam 1992: The Harshad Mehta Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» действие разворачивается в Индии в 1992 году, когда мир безвозвратно меняется, а на бирже появляются новые возможности заработка денег. Обычный обыватель по имени Харшад Мехта устает от однотипной и малоприбыльной работы в офисе и увольняется, чтобы в корне изменить свою жизнь. Он занимается торговлей на фондовом рынке и всего через несколько лет становится успешным биржевым маклером. Однако Харшад опасается, что такой заработок нестабилен, поэтому придумывает еще один источник прибыли: открывает школу биржевых махинаций.

Series rating

9.0
Rate 13 votes
9.2 IMDb

"Scam 1992: The Harshad Mehta Story" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 October 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 October 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 October 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 October 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 October 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 October 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 October 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 October 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 October 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 October 2020
