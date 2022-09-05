В 1 сезоне сериала «Неожиданный деревенский дневник» Хан Чжи Юль работает ветеринарным врачом в Сеуле. Однажды ему звонит дедушка. Он излагает мысли сбивчиво, но что-то в его голосе заставляет молодого человека насторожиться. Хан Чжи Юль решает отправиться в деревню Хедонг, где живет его дед. Тот управляет там ветеринарной клиникой. По прибытии он встречает полицейского Ан Чжа Ён. Оказывается, его дед на самом деле путешествует по Европе. Согласно письму, который написал дед, Хан Чжи Юль должен на несколько месяцев взять на себя руководство ветеринарной больницей, пока главный врач отсутствует.