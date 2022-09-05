Menu
Eojjeoda jeonwonilgi 2022, season 1

Eojjeoda jeonwonilgi season 1 poster
Eojjeoda jeonwonilgi
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Eojjeoda jeonwonilgi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неожиданный деревенский дневник» Хан Чжи Юль работает ветеринарным врачом в Сеуле. Однажды ему звонит дедушка. Он излагает мысли сбивчиво, но что-то в его голосе заставляет молодого человека насторожиться. Хан Чжи Юль решает отправиться в деревню Хедонг, где живет его дед. Тот управляет там ветеринарной клиникой. По прибытии он встречает полицейского Ан Чжа Ён. Оказывается, его дед на самом деле путешествует по Европе. Согласно письму, который написал дед, Хан Чжи Юль должен на несколько месяцев взять на себя руководство ветеринарной больницей, пока главный врач отсутствует.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Eojjeoda jeonwonilgi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 September 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 September 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 September 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 September 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
28 September 2022
TV series release schedule
