В 1 сезоне сериала «Дурная кровь» в душе двадцатилетнего парня по имени Максим Сотников сражаются два начала – Свет и Тьма. С одной стороны, Макс – добрый, отзывчивый и обаятельный юноша, студент, не желающий никому ничего плохого. Но с другой стороны, он единственный наследник могущественной темной ведьмы. Его мать Катерина, погибшая много лет назад, хочет вернуться в мир людей и отомстить. Для этого ее силы должны влиться в тело и разум ее сына. Максим уже чувствует в себе нечто страшное и незнакомое. Чтобы избавиться от дурного наследия, он должен до своего 21-го дня рождения встретить девушку, отмеченную особым магическим знаком на теле.