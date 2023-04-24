Menu
Durnaya krov 2023, season 1

Дурная кровь 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Дурная кровь» в душе двадцатилетнего парня по имени Максим Сотников сражаются два начала – Свет и Тьма. С одной стороны, Макс – добрый, отзывчивый и обаятельный юноша, студент, не желающий никому ничего плохого. Но с другой стороны, он единственный наследник могущественной темной ведьмы. Его мать Катерина, погибшая много лет назад, хочет вернуться в мир людей и отомстить. Для этого ее силы должны влиться в тело и разум ее сына. Максим уже чувствует в себе нечто страшное и незнакомое. Чтобы избавиться от дурного наследия, он должен до своего 21-го дня рождения встретить девушку, отмеченную особым магическим знаком на теле.

6.3
Rate 15 votes
6.8 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 April 2023
TV series release schedule
