Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kusursuz Kiracı 2022, season 1

Kusursuz Kiracı season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kusursuz Kiracı Seasons Season 1
Kusursuz Kiracı
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 12 hours 0 minute
"Kusursuz Kiracı" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Идеальный арендатор» выросшая в детском доме девушка Мона работает в интернет-газете. Однажды судьба сводит ее с фотокорреспондентом Якупом. Вернувшись домой после работы, Мона обнаруживает, что хозяин квартиры, с которым у нее всегда были напряженные отношения, отказал ей в продлении аренды. Поскольку подруга из детского дома, а ныне следователь Лейла находится на секретном задании, Моне приходится принять предложение нового знакомого Якупа стать гостьей в ее доме. Однако в первый же день, когда Мона переезжает в его квартиру, она понимает, что здесь творятся странные вещи.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.3 IMDb

"Kusursuz Kiracı" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
30 August 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
6 September 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
13 September 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
20 September 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
27 September 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
4 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more