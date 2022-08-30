В 1 сезоне сериала «Идеальный арендатор» выросшая в детском доме девушка Мона работает в интернет-газете. Однажды судьба сводит ее с фотокорреспондентом Якупом. Вернувшись домой после работы, Мона обнаруживает, что хозяин квартиры, с которым у нее всегда были напряженные отношения, отказал ей в продлении аренды. Поскольку подруга из детского дома, а ныне следователь Лейла находится на секретном задании, Моне приходится принять предложение нового знакомого Якупа стать гостьей в ее доме. Однако в первый же день, когда Мона переезжает в его квартиру, она понимает, что здесь творятся странные вещи.