В 1 сезоне сериала «Розы на стекле» Вероника занимается любимым делом и готовится к свадьбе. Она вполне может назвать свою жизнь сложившейся. Все меняется в одночасье и начинается вполне невинно. Кто-то подбрасывает на лобовое стекло ее машины чайную розу, а затем отправляет комплект сексуального белья с недвусмысленным письмом. Все это настораживает жениха Вероники. В это же время у нее начинаются трудности в бизнесе. В конце концов девушка уличает жениха в измене накануне свадебного торжества и лишается всего разом. Вероника уверена, что случившееся – не простое совпадение. Кто-то намеренно решил разрушить ее жизнь.