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Rozy na stekle 2022, season 1

Rozy na stekle season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rozy na stekle Seasons Season 1
Розы на стекле 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Rozy na stekle" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Розы на стекле» Вероника занимается любимым делом и готовится к свадьбе. Она вполне может назвать свою жизнь сложившейся. Все меняется в одночасье и начинается вполне невинно. Кто-то подбрасывает на лобовое стекло ее машины чайную розу, а затем отправляет комплект сексуального белья с недвусмысленным письмом. Все это настораживает жениха Вероники. В это же время у нее начинаются трудности в бизнесе. В конце концов девушка уличает жениха в измене накануне свадебного торжества и лишается всего разом. Вероника уверена, что случившееся – не простое совпадение. Кто-то намеренно решил разрушить ее жизнь.

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"Rozy na stekle" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Сезон 1
Season 1 Episode 1
19 August 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 August 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 August 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 August 2022
TV series release schedule
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