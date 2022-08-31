Menu
Family Secrets 2022, season 1

Family Secrets season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Family Secrets Seasons Season 1
Gry rodzinne 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Family Secrets" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семейные секреты» близится свадебное торжество. Студентка медицинского университета Каска готовится выйти замуж за богатого пластического хирурга Яна. Тем временем члены обеих семей понимают, что молодоженов связывают только тайны и ложь. Все, что тщательно скрывали друг от друга герои, будет выставлено на всеобщее обозрение прямо во время свадебной церемонии. С тех пор жизнь всех действующих лиц навсегда изменится. Герои осознают, что все тайное рано или поздно становится явным, а также столкнутся с последствиями своих поступков и необходимостью принимать серьезные решения.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Family Secrets List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 August 2022
