В 1 сезоне сериала «Семейные секреты» близится свадебное торжество. Студентка медицинского университета Каска готовится выйти замуж за богатого пластического хирурга Яна. Тем временем члены обеих семей понимают, что молодоженов связывают только тайны и ложь. Все, что тщательно скрывали друг от друга герои, будет выставлено на всеобщее обозрение прямо во время свадебной церемонии. С тех пор жизнь всех действующих лиц навсегда изменится. Герои осознают, что все тайное рано или поздно становится явным, а также столкнутся с последствиями своих поступков и необходимостью принимать серьезные решения.