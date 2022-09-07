Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer 2022, season 1

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Indian Predator: The Diary of a Serial Killer Seasons Season 1
Indian Predator: The Diary of a Serial Killer 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 51 minutes
"Indian Predator: The Diary of a Serial Killer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка» представлена история убийцы Раджи Коландера, предполагаемого каннибала. Когда в Аллахабаде пропадает молодой и всеми любимый журналист, члены общины собирается вместе, чтобы докопаться до истины. В процессе они находят подозреваемого – супруга местного политического деятеля. Сотрудники правоохранительных органов приходят к заключению, что дело закрыто. Все меняется, когда они находят дневник, в котором есть список из 13 имен, а также дневник погибшего корреспондента. Следствие возобновляется, и полицейским открывается множество новых деталей преступления.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

"Indian Predator: The Diary of a Serial Killer" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Murderer
Season 1 Episode 1
7 September 2022
The Cannibal
Season 1 Episode 2
7 September 2022
The King
Season 1 Episode 3
7 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more