В 1 сезоне сериала «Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка» представлена история убийцы Раджи Коландера, предполагаемого каннибала. Когда в Аллахабаде пропадает молодой и всеми любимый журналист, члены общины собирается вместе, чтобы докопаться до истины. В процессе они находят подозреваемого – супруга местного политического деятеля. Сотрудники правоохранительных органов приходят к заключению, что дело закрыто. Все меняется, когда они находят дневник, в котором есть список из 13 имен, а также дневник погибшего корреспондента. Следствие возобновляется, и полицейским открывается множество новых деталей преступления.