В 1 сезоне сериала «Хиромант 2» Сергей Рябинин оказывается за решеткой после смерти Стогова. Следуя тем предостережениям, о которых сказали ему брахманы, Сергей отказывается от встреч с супругой Екатериной. Незадолго до гибели Стогов отдал управление своим заводом в руки приятеля Кулика, чем спровоцировал ненависть со стороны наследника гендиректора Белкина. Гибель губернатора может прояснить ситуацию либо, напротив, смешать карты. Белкин устраивает проверки на заводе, оказывая влияние на своего потенциального тестя – нового губернатора. Кулик хочет вернуть влияние, но у него ничего не выходит.