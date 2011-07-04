Menu
Хиромант 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Хиромант 2» Сергей Рябинин оказывается за решеткой после смерти Стогова. Следуя тем предостережениям, о которых сказали ему брахманы, Сергей отказывается от встреч с супругой Екатериной. Незадолго до гибели Стогов отдал управление своим заводом в руки приятеля Кулика, чем спровоцировал ненависть со стороны наследника гендиректора Белкина. Гибель губернатора может прояснить ситуацию либо, напротив, смешать карты. Белкин устраивает проверки на заводе, оказывая влияние на своего потенциального тестя – нового губернатора. Кулик хочет вернуть влияние, но у него ничего не выходит.

4.0
Rate 11 votes
4.1 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
4 July 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 July 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 July 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 July 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 July 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 July 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 July 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 July 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 July 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 July 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 July 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 July 2011
