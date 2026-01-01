В 1 сезоне сериала «Слепой 2» бывший сотрудник КГБ Глеб Северов пытается привыкнуть к современной России. После выхода из продолжительной комы он уже успел спасти несколько жизней и остановить коррупционный заговор. Но понять жестокие законы нового государственного строя, где каждый сражается сам за себя, герой не в силах. Когда он узнает об исчезновении научной экспедиции в сибирской тайге, он в числе первых вызывается отправиться на поиски. Но теперь ему предстоят испытания и опасности пострашнее, чем кучка нечестных чиновников.