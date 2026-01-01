Menu
Slepoy 2 2005, season 1

Slepoy 2 season 1 poster
Слепой 2 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Slepoy 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слепой 2» бывший сотрудник КГБ Глеб Северов пытается привыкнуть к современной России. После выхода из продолжительной комы он уже успел спасти несколько жизней и остановить коррупционный заговор. Но понять жестокие законы нового государственного строя, где каждый сражается сам за себя, герой не в силах. Когда он узнает об исчезновении научной экспедиции в сибирской тайге, он в числе первых вызывается отправиться на поиски. Но теперь ему предстоят испытания и опасности пострашнее, чем кучка нечестных чиновников.

Series rating

5.2
Rate 12 votes
4.9 IMDb

"Slepoy 2" season 1 list of episodes.

Season 1
След тигра. Часть 1
Season 1 Episode 1
След тигра. Часть 2
Season 1 Episode 2
Бриллиант для слепого. Часть 1
Season 1 Episode 3
Бриллиант для слепого. Часть 2
Season 1 Episode 4
Ангел №5. Часть 1
Season 1 Episode 5
Ангел №5. Часть 2
Season 1 Episode 6
Русская сталь. Часть 1
Season 1 Episode 7
Русская сталь. Часть 2
Season 1 Episode 8
