В 1 сезоне сериала «Курсанты» действие разворачивается в разгар Великой Отечественной войны. В феврале 1942 года в одно из тыловых военных училищ Советского Союза поступают новобранцы – совсем юные парни, которым вскоре предстоит стать солдатами и отправиться на фронт. Ребята верят, что у каждого из них будет важная для страны и героическая судьба, не зная, что многим придется стать лишь «пушечным мясом» на пути врага. Однако свои последние месяцы они доживают, вдыхая полной грудью. Им нужно успеть познать любовь, дружбу и счастье, прежде чем бесстрашно отправиться навстречу своей судьбе.