Kursanty 2005, season 1

Season premiere 3 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Курсанты» действие разворачивается в разгар Великой Отечественной войны. В феврале 1942 года в одно из тыловых военных училищ Советского Союза поступают новобранцы – совсем юные парни, которым вскоре предстоит стать солдатами и отправиться на фронт. Ребята верят, что у каждого из них будет важная для страны и героическая судьба, не зная, что многим придется стать лишь «пушечным мясом» на пути врага. Однако свои последние месяцы они доживают, вдыхая полной грудью. Им нужно успеть познать любовь, дружбу и счастье, прежде чем бесстрашно отправиться навстречу своей судьбе.

7.0
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
3 January 2005
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 January 2005
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 January 2005
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 January 2005
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 January 2005
Серия 6
Season 1 Episode 6
11 January 2005
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 January 2005
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 January 2005
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 January 2005
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 January 2005
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 January 2005
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 January 2005
