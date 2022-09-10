Menu
Russian
Rusalki season 1 watch online

Rusalki season 1 poster
Русалки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 14 hours 24 minutes
"Rusalki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Русалки» мирную спокойную жизнь небольшого российского города потрясает ужасное известие: обнаружено тело женщины, которой чуть больше тридцати лет. Криминалисты приходят к выводу, что погибшая является сестрой следовательницы местного полицейского отделения Риты Тихоновой. Она исчезла 14 лет назад. Уголовный отдел приступает к расследованию. В скором времени Рита выясняет множество весьма странных обстоятельств. Главная героиня с ужасом осознает, что ее близкие хранят чудовищные тайны, а родственники и друзья являются не теми, за кого успешно себя выдают.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.5 IMDb

"Rusalki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 October 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
29 October 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 November 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 November 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 November 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
26 November 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
3 December 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
10 December 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
17 December 2022
