В 1 сезоне сериала «Русалки» мирную спокойную жизнь небольшого российского города потрясает ужасное известие: обнаружено тело женщины, которой чуть больше тридцати лет. Криминалисты приходят к выводу, что погибшая является сестрой следовательницы местного полицейского отделения Риты Тихоновой. Она исчезла 14 лет назад. Уголовный отдел приступает к расследованию. В скором времени Рита выясняет множество весьма странных обстоятельств. Главная героиня с ужасом осознает, что ее близкие хранят чудовищные тайны, а родственники и друзья являются не теми, за кого успешно себя выдают.