You're Nothing Special 2022, season 1

Tú no eres especial 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 18 minutes
В 1 сезоне сериала «В тебе нет ничего особенного» в центре событий оказывается шестнадцатилетняя девушка по имени Амайя, которая живет в Барселоне своей налаженной жизнью, проводит время со сверстниками и занимается учебой. Все меняется, когда ей приходится уехать со своей матерью в небольшой город Салабаррия. Девушка расстроена, ведь там ужасно скучно. Однако Амайя ошибается. Когда она узнает прошлое своей бабушки, считавшейся единственной ведьмой, когда-либо существовавшей в городе, и понимает, что могла перенять ее способности, жизнь в Салабаррии перестает казаться ей такой унылой.

5.4
Rate 12 votes
5.6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
This Town Sucks
Season 1 Episode 1
2 September 2022
So You Think You Have Powers?
Season 1 Episode 2
2 September 2022
The Inner Bitch [alt: The Inner Witch]
Season 1 Episode 3
2 September 2022
We All Do Stupid Things
Season 1 Episode 4
2 September 2022
Fraud
Season 1 Episode 5
2 September 2022
Nobody's Gonna Ruin Our Party
Season 1 Episode 6
2 September 2022
