В 1 сезоне сериала «В тебе нет ничего особенного» в центре событий оказывается шестнадцатилетняя девушка по имени Амайя, которая живет в Барселоне своей налаженной жизнью, проводит время со сверстниками и занимается учебой. Все меняется, когда ей приходится уехать со своей матерью в небольшой город Салабаррия. Девушка расстроена, ведь там ужасно скучно. Однако Амайя ошибается. Когда она узнает прошлое своей бабушки, считавшейся единственной ведьмой, когда-либо существовавшей в городе, и понимает, что могла перенять ее способности, жизнь в Салабаррии перестает казаться ей такой унылой.