Zhenschina s kotom i detektivom season 1 watch online

Zhenschina s kotom i detektivom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zhenschina s kotom i detektivom Seasons Season 1
Женщина с котом и детективом 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Zhenschina s kotom i detektivom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Женщина с котом и детективом» стоматолог Юля Логинова нашла новое призвание, попробовав себя в детективном жанре. Ее первый роман получил положительные рецензии, читатели жаждут продолжения. Парень Юли работает в правоохранительных органах. Он много рассказывал Юле о расследованиях и давал советы по ряду профессиональных вопросов. Теперь Денис хочет получить свою порцию славы и настаивает на том, чтобы Юля указала его имя в качестве соавтора. Из-за этого Денис и Юлия ругаются, и Юлия остается без идей для нового детектива. Спустя некоторое время она случайно становится свидетельницей преступления.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Zhenschina s kotom i detektivom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 November 2022
