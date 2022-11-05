В 1 сезоне сериала «Женщина с котом и детективом» стоматолог Юля Логинова нашла новое призвание, попробовав себя в детективном жанре. Ее первый роман получил положительные рецензии, читатели жаждут продолжения. Парень Юли работает в правоохранительных органах. Он много рассказывал Юле о расследованиях и давал советы по ряду профессиональных вопросов. Теперь Денис хочет получить свою порцию славы и настаивает на том, чтобы Юля указала его имя в качестве соавтора. Из-за этого Денис и Юлия ругаются, и Юлия остается без идей для нового детектива. Спустя некоторое время она случайно становится свидетельницей преступления.