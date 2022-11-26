Menu
Zagadka Cezarya 2022, season 1

Загадка Цезаря 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Zagadka Cezarya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Загадка Цезаря» близкую подругу Ольги Барковской, Дашу Новикову, обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Ее мужа Антона убили. Оля готова помочь Даше доказать ее невиновность, но для этого требуется найти ключ к шифру Цезаря. С помощью этого шифра Антон оставил послание в тексте своей книги. Оля погружается в историю семьи Новиковых и вскоре выясняет, что в прошлом покойного было немало пугающих тайн. Именно один из таких секретов послужил причиной для убийства Антона. Но те, кто ответственен за это преступление, опасны и хитры. Вывести их на чистую воду будет непросто.

"Zagadka Cezarya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 November 2022
