В 1 сезоне сериала «Вот так история» представлены документальные исследования о значительных явлениях, повлиявших на весь мир. 15 международных агентств каждый год тратят 62 миллиарда долларов на космические путешествия, но что же подпитывает наше дорогостоящее и опасное стремление исследовать Вселенную? Нефть принесла большое богатство и влияние Ближнему Востоку, но разожгла крупные войны. Это благословение или проклятие для региона, а также для остального мира? Мы делим планету с примерно 9 миллионами роботов, от беспилотных автомобилей до хирургических установок. Смогут ли они когда-нибудь полностью заменить человека?