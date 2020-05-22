Menu
History 101 2020, season 1

History 101 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Вот так история» представлены документальные исследования о значительных явлениях, повлиявших на весь мир. 15 международных агентств каждый год тратят 62 миллиарда долларов на космические путешествия, но что же подпитывает наше дорогостоящее и опасное стремление исследовать Вселенную? Нефть принесла большое богатство и влияние Ближнему Востоку, но разожгла крупные войны. Это благословение или проклятие для региона, а также для остального мира? Мы делим планету с примерно 9 миллионами роботов, от беспилотных автомобилей до хирургических установок. Смогут ли они когда-нибудь полностью заменить человека?

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

Fast Food
Season 1 Episode 1
22 May 2020
The Space Race
Season 1 Episode 2
22 May 2020
The Rise of China
Season 1 Episode 3
22 May 2020
Plastics
Season 1 Episode 4
22 May 2020
Oil and the Middle East
Season 1 Episode 5
22 May 2020
Robots
Season 1 Episode 6
22 May 2020
Feminism
Season 1 Episode 7
22 May 2020
Nuclear Power
Season 1 Episode 8
22 May 2020
AIDS
Season 1 Episode 9
22 May 2020
Genetics
Season 1 Episode 10
22 May 2020
