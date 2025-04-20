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Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot season 2 watch online

Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot Seasons Season 2
The Rehearsal 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Репетиция» история Нэйтана Филдера продолжается. Он по-прежнему оказывает содействие людям, которые хотят подготовиться к важному разговору или сложной ситуации в своей жизни. Напомним, в предыдущем сезоне герой помогал женщине, которая готовится стать матерью и беспокоится о том, что не справится с воспитанием ребенка. Затем Нэйтан отправился в Лос-Анджелес, чтобы обучать актеров для своего шоу. После визита родителей ему пришлось отстаивать свои ценности, а после вечеринки, приуроченной ко дню рождения, герой и вовсе вынужден был пересмотреть весь свой проект.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Gotta Have Fun
Season 2 Episode 1
20 April 2025
Star Potential
Season 2 Episode 2
27 April 2025
Pilot's Code
Season 2 Episode 3
4 May 2025
Kissme
Season 2 Episode 4
11 May 2025
Washington
Season 2 Episode 5
18 May 2025
My Controls
Season 2 Episode 6
25 May 2025
TV series release schedule
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