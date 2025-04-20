Во 2 сезоне сериала «Репетиция» история Нэйтана Филдера продолжается. Он по-прежнему оказывает содействие людям, которые хотят подготовиться к важному разговору или сложной ситуации в своей жизни. Напомним, в предыдущем сезоне герой помогал женщине, которая готовится стать матерью и беспокоится о том, что не справится с воспитанием ребенка. Затем Нэйтан отправился в Лос-Анджелес, чтобы обучать актеров для своего шоу. После визита родителей ему пришлось отстаивать свои ценности, а после вечеринки, приуроченной ко дню рождения, герой и вовсе вынужден был пересмотреть весь свой проект.