В 1 сезоне сериала «Репетиция» Нэйтан Филдер предоставляет людям возможность отрепетировать собственную жизнь, чтобы быть готовыми к миру, где никогда ничего не получается так, как задумываешь. Так, главный герой помогает живущему в Бруклине любителю викторин сообщить своему товарищу по команде о давнем обмане. Кроме того, Нэйтан позволяет женщине из Орегоны подготовиться к материнству, имитируя опыт воспитания ребенка от 0 до 18 лет. Пока Анжела продолжает воспитывать своего «сына», Нэйтан оказывает содействие мужчине, которому нужно подготовиться к сложному разговору.