Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot season 1 watch online

Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot Seasons Season 1
The Rehearsal 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Репетиция» Нэйтан Филдер предоставляет людям возможность отрепетировать собственную жизнь, чтобы быть готовыми к миру, где никогда ничего не получается так, как задумываешь. Так, главный герой помогает живущему в Бруклине любителю викторин сообщить своему товарищу по команде о давнем обмане. Кроме того, Нэйтан позволяет женщине из Орегоны подготовиться к материнству, имитируя опыт воспитания ребенка от 0 до 18 лет. Пока Анжела продолжает воспитывать своего «сына», Нэйтан оказывает содействие мужчине, которому нужно подготовиться к сложному разговору.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"Untitled Nathan Fielder/HBO Pilot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Orange Juice, No Pulp
Season 1 Episode 1
15 July 2022
Scion
Season 1 Episode 2
22 July 2022
Gold Digger
Season 1 Episode 3
29 July 2022
The Fielder Method
Season 1 Episode 4
5 August 2022
Apocalypto
Season 1 Episode 5
12 August 2022
Pretend Daddy
Season 1 Episode 6
19 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more