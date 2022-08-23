В 1 сезоне сериала «Чад и Джей Ти углубляются» в центре событий оказываются два лучших друга, которые отправились в свое местное сообщество, чтобы распространять свое послание о правильных вибрациях и активности. Они выходят на улицы и просят общественность поддержать их попытки повлиять на окружающую действительность. Поскольку местные власти, общественные группы и люди на улице не в курсе происходящего, герои столкнутся с ошеломленными лицами и настороженными взглядами. Но Чад и Джей Ти верят в то, что они делают, и стараются донести это до каждого человека, который попадается на их пути.