Chad and JT Go Deep 2022, season 1

Chad and JT Go Deep season 1 poster
Chad and JT Go Deep 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 0 minute
"Chad and JT Go Deep" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чад и Джей Ти углубляются» в центре событий оказываются два лучших друга, которые отправились в свое местное сообщество, чтобы распространять свое послание о правильных вибрациях и активности. Они выходят на улицы и просят общественность поддержать их попытки повлиять на окружающую действительность. Поскольку местные власти, общественные группы и люди на улице не в курсе происходящего, герои столкнутся с ошеломленными лицами и настороженными взглядами. Но Чад и Джей Ти верят в то, что они делают, и стараются донести это до каждого человека, который попадается на их пути.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

Chad and JT Go Deep List of episodes

Season 1
A Major Faux Pas
Season 1 Episode 1
23 August 2022
Raising Awareness
Season 1 Episode 2
23 August 2022
Shmole Island
Season 1 Episode 3
23 August 2022
Small Dong Shame
Season 1 Episode 4
23 August 2022
Stokers Unite!
Season 1 Episode 5
23 August 2022
Going Deep
Season 1 Episode 6
23 August 2022
TV series release schedule
