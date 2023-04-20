Menu
Tajna propavshej derevni season 1

Tajna propavshej derevni 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Тайна пропавшей деревни» московскую тележурналистку Татьяну Блоку уволил редактор. Героиня полна решимости доказать ему, что редакция много потеряла, отказавшись от такого ценного сотрудника в ее лице. Она отправляется в деревеньку Верхние Броды, где однажды утром случилось чрезвычайное происшествие — оттуда исчезли все местные жители. На местах остались деньги, ценные вещи и домашние животные, но люди будто провалились сквозь землю. Культурные и бытовые разногласия между деревенскими жителями и московской гостьей станут главной причиной огромного количества забавных ситуаций.

6.1
15 votes
6.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 April 2023
