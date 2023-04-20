В 1 сезоне сериала «Тайна пропавшей деревни» московскую тележурналистку Татьяну Блоку уволил редактор. Героиня полна решимости доказать ему, что редакция много потеряла, отказавшись от такого ценного сотрудника в ее лице. Она отправляется в деревеньку Верхние Броды, где однажды утром случилось чрезвычайное происшествие — оттуда исчезли все местные жители. На местах остались деньги, ценные вещи и домашние животные, но люди будто провалились сквозь землю. Культурные и бытовые разногласия между деревенскими жителями и московской гостьей станут главной причиной огромного количества забавных ситуаций.