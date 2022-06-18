Menu
S nebes na zemlyu season 1 watch online

S nebes na zemlyu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows S nebes na zemlyu Seasons Season 1
С небес на землю 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"S nebes na zemlyu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «С небес на землю» Ольга Астрова счастлива в браке со своим любимым мужем Игорем. Они растят замечательных общих детей и вместе работают в собственной авиакомпании, которую Игорь в честь супруги назвал «Ольга». Женщина уверена, что в ее судьбе все идет по плану, пока не сталкивается с суровой правдой жизни: муж давно ей изменяет. Более того, у него есть вторая тайная жена и дети, с которыми Оля, как выясняется, уже несколько лет делит возлюбленного. Но эта женщина не собирается делиться и дальше. Она немедленно подает бумаги на развод и начинает изобретать хитрый план мести.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"S nebes na zemlyu" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 June 2022
