В 1 сезоне сериала «С небес на землю» Ольга Астрова счастлива в браке со своим любимым мужем Игорем. Они растят замечательных общих детей и вместе работают в собственной авиакомпании, которую Игорь в честь супруги назвал «Ольга». Женщина уверена, что в ее судьбе все идет по плану, пока не сталкивается с суровой правдой жизни: муж давно ей изменяет. Более того, у него есть вторая тайная жена и дети, с которыми Оля, как выясняется, уже несколько лет делит возлюбленного. Но эта женщина не собирается делиться и дальше. Она немедленно подает бумаги на развод и начинает изобретать хитрый план мести.