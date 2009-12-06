Menu
Alice 2009, season 1
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
6 December 2009
Production year
2009
Number of episodes
2
Runtime
4 hours 0 minute
Series rating
7.1
Rate
11
votes
7.2
IMDb
"Alice" season 1 list of episodes.
Episode 1
Episode 1
6 December 2009
Episode 2
Episode 2
7 December 2009
