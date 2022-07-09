В 1 сезоне сериала «Лекари душ» в центре событий оказывается талантливый и опытный хирург-травматолог Олег Романов. После неприятного случая на работе ему приходится временно покинуть свой пост и найти пристанище в ветеринарной клинике. Сперва мужчину раздражает, что вместо серьезных операций он должен кастрировать котов и сращивать сломанные лапы собакам. Но всего несколько недель в таком пушисто-хвостатом окружении делают из него совсем другого человека. Теперь он с радостью спешит на смену и не смыкает глаз ночами над своими пациентами. Но есть у такой любви к животным и еще одна причина: Олег влюбился в ветеринара Алину.