Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Lekari dush 2022, season 1

Lekari dush season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lekari dush Seasons Season 1
Лекари душ 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Lekari dush" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лекари душ» в центре событий оказывается талантливый и опытный хирург-травматолог Олег Романов. После неприятного случая на работе ему приходится временно покинуть свой пост и найти пристанище в ветеринарной клинике. Сперва мужчину раздражает, что вместо серьезных операций он должен кастрировать котов и сращивать сломанные лапы собакам. Но всего несколько недель в таком пушисто-хвостатом окружении делают из него совсем другого человека. Теперь он с радостью спешит на смену и не смыкает глаз ночами над своими пациентами. Но есть у такой любви к животным и еще одна причина: Олег влюбился в ветеринара Алину.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Lekari dush" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more