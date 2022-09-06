Это живая, ироничная история с социальным подтекстом. В центре событий оказывается сибирский фермер по имени Джастас Уолкер, который хочет возродить фермерскую культуру на российской территории. Ему удалось приспособиться в непривычных для него условиях и добиться большего успеха. Пройдя сквозь трудности и лишения, справившись с самыми разными испытаниями, иностранец становится все более уверенным в себе. Он никогда не теряет присутствия духа и веры в себя, а также тех, кто находится с ним рядом.