Zemlya bolshih vozmozhnostey season 1 watch online

Zemlya bolshih vozmozhnostey season 1 poster
Земля больших возможностей 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 0 minute
"Zemlya bolshih vozmozhnostey" season 1 description

Это живая, ироничная история с социальным подтекстом. В центре событий оказывается сибирский фермер по имени Джастас Уолкер, который хочет возродить фермерскую культуру на российской территории. Ему удалось приспособиться в непривычных для него условиях и добиться большего успеха. Пройдя сквозь трудности и лишения, справившись с самыми разными испытаниями, иностранец становится все более уверенным в себе. Он никогда не теряет присутствия духа и веры в себя, а также тех, кто находится с ним рядом.

Series rating

9.1
Rate 11 votes
7.8 IMDb

"Zemlya bolshih vozmozhnostey" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2022
